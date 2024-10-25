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Beşiktaş namağlup serisini Galatasaray karşısında sürdürmek istiyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 11:08
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Trendyol Süper Lig’de oynadığı 8 müsabakada mağlubiyet görmeyen Beşiktaş, bu seriyi Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, ilk 9 maçını yenilgisiz geçtiği son dönemi 2016-2017 sezonunda yaşamıştı.

Beşiktaş namağlup serisini Galatasaray karşısında sürdürmek istiyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Rakip ağları 17 kez sarsan Kartal, filelerinde ise yalnızca 5 gol gördü.

NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte ligin namağlup üç takımından biri olan siyah-beyazlı ekip, derbide alacağı galibiyetle hem rakibinin serisini sonlandırmak hem de unvanını korumak istiyor. Beşiktaş, ilk 9 maçını yenilgisiz geçtiği son sezonu 2016-2017’de yaşadı. Söz konusu sezonda Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde oynadığı ilk 14 mücadelede mağlup olmayan Kara Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
2016-2017 sezonundan sonra en iyi seriyi 2021-2022’de Teknik Direktör Sergen Yalçın, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlikle yakalamıştı.

VAN BRONCKHORST, MİRCEA LUCESCU’NUN ARDINDAN EN İYİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, namağlup unvanıyla şimdiden adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmış durumda. 49 yaşındaki teknik adam, Mircea Lucescu’nun 2002-2003 sezonunda elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisinden bu yana siyah-beyazlı takımda görev almış teknik direktörler arasında ilk sezonunda en uzun namağlup serisine sahip çalıştırıcı.
Ligde 8 mücadelede rakiplerine 3 puan şansı vermeyen van Bronchorst’u, 2007-2008 sezonunda 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle bunu başaran Ertuğrul Sağlam izliyor.
Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray karşısında da yenilgisizliğini sürdürmenin peşinde.

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