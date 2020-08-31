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Beşiktaş Nazım Sangare ile anlaştı, Antalyaspor ile pazarlıklara başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2020 20:01 | Son Güncelleme

PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği Süper Lig yıldızı Nazım Sangare ile el sıkıştı ve kulübüyle pazarlık masasına oturdu.

Beşiktaş Nazım Sangare ile anlaştı, Antalyaspor ile pazarlıklara başladı

Siyah-beyazlı takım yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi'nin gündemindeki en büyük madde sağ bek transferi... PAOK maçında bu bölgede yaşanan sorunları gördükten sonra düğmeye basan ve Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Trabzonspor maçına kadar transfere noktayı koymak istiyor. Siyah-beyazlı idareciler, Antalyaspor'da oynayan Nazım Sangare ile her konuda anlaştı. Siyah-beyazlı takım Antalya ile görüşmelere başladı.

KIRAN KIRANA PAZARLIKLAR

Bu transferin önündeki tek engel ise Antalyaspor yönetiminin istediği 2 milyon euro bonservis bedeli. Kartal transfer için formül üzerinde çalışıyor. Bu sorunu oyuncu takası ve bir miktar para ile çözmek isteyen Beşiktaş yönetimi, deyim yerindeyse Antalyaspor ile kıran kırana bir pazarlık içine girdi.Transfer Komitesi'nin bitirme noktasına getirdiği bu transfer için pazarlık masasına oturan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, takas olmazsa bonservis bedelini daha da aşağıya çekmeye çalışacağı bildirildi.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündeminde olan Sangare ile ilgili Fatih Terim'in çok net isteği bulunuyordu. Yıldız oyuncu için Antalyaspor ile konuşan sarı-kırmızılılar yüksek bonservis talebi nedeniyle masadan kalkmıştı.

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