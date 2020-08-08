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Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıl sözleşme uzattı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.08.2020 18:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş, altyapıdan yetişen futbolcusu Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıl sözleşme uzattı!

Beşiktaş, altyapısından yetişen kaptanlarından Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından da vazgeçti.

2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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