Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıl sözleşme uzattı!

Beşiktaş, altyapısından yetişen kaptanlarından Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından da vazgeçti.
2004-2005 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Necip, takımının formasıyla çıktığı toplam 328 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
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