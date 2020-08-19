SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.08.2020 19:11 | Son Güncelleme

Siyah beyazlılar Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

Beşiktaş altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Necip Uysal ile nikâh tazeledi.

Siyah Beyazlılar, bu futbolcunun 2021 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Necip Uysal'ın bu anlaşma ile birlikte yıllık ücretinde indirime gittiği öğrenildi.

Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından da vazgeçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Quaresma, transfer iddialarına flaş bir cevap verdi!Quaresma, transfer iddialarına flaş bir cevap verdi!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...
Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi
Beşiktaş'ta büyük fedekarlık!
PAOK - Beşiktaş maçına İtalyan hakem
PAOK - Beşiktaş maçına İtalyan hakem
Beşiktaş'tan Henry Onyekuru için Monaco'ya teklif
Onyekuru Süper Lig devine gidiyor
Quaresma, Boavista'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı
Quaresma, transfer iddialarına flaş bir cevap verdi!
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Bernard Mensah yanıtı
Çebi'den Cengiz'e, Mensah göndermesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.