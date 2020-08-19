Beşiktaş Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

Beşiktaş altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Necip Uysal ile nikâh tazeledi.

Siyah Beyazlılar, bu futbolcunun 2021 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Necip Uysal'ın bu anlaşma ile birlikte yıllık ücretinde indirime gittiği öğrenildi.

Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından da vazgeçti.

