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Beşiktaş, Nurullah Aslan için Samsunspor'la anlaştı iddiası

25.06.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya olası transferine karşılık Beşiktaş'tan kaleye takviye geldi. Siyah-beyazlı takım, 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan'ın transferi için Samsunspor'la prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, 2.02'lik kaleci için Karadeniz ekibine yaklaşık 1 milyon Euro ödeyecek.

Beşiktaş, Nurullah Aslan için Samsunspor'la anlaştı iddiası

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşanıyor.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlı takım, Samsunspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan'ın transferi için kırmızı beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, Nurullah için Samsun ekibine yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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14 MAÇTA GOL YEMEDİ

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 36 maçta görev yaparken, kalesinde 33 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.

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'BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIK' DEMİŞTİ

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım geçen sezon yaz transfer döneminde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık."

(AJANSSPOR)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Samsunspor Ersin Destanoğlu
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çuval ersini kim alcak şan avrupadan
samsunluyum samsunsporluyum iyi kalecidir..kendini biraz daha geliştirirse ugurcan gibi olur..üzüldüm gitmesine :(
bjknın kalesi bostu . ersin karyus gtisin.

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