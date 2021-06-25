Beşiktaş, Nurullah Aslan için Samsunspor'la anlaştı iddiası

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi yaşanıyor.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlı takım, Samsunspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan'ın transferi için kırmızı beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, Nurullah için Samsun ekibine yaklaşık 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

14 MAÇTA GOL YEMEDİ

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 36 maçta görev yaparken, kalesinde 33 gol gördü ve 14 maçta kalesini gole kapadı.

'BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIK' DEMİŞTİ

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım geçen sezon yaz transfer döneminde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nurullah Aslan için hem Beşiktaş'tan hem de Fenerbahçe'den resmi transfer teklifi aldık."

(AJANSSPOR)



