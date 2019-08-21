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Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı.

Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ün İstanbulspor'a kiralandığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.'ye kiralanmıştır."

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Beşiktaş Oğuzhan Akgün istanbulspor

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