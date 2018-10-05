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Beşiktaş Olivier Giroud için harekete geçti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

Kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Chelsea’li Olivier Giroud için harekete geçti. Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fransız golcü için İngiliz deviyle şimdiden pazarlık masasına oturdu.

Beşiktaş Olivier Giroud için harekete geçti

Cenk Tosun’un ayrılığı sonrasında gol sorunu yaşayan Beşiktaş, sezon başında forvet hattında birçok oyuncunun olması nedeniyle bu bölgeyi güçlendirememişti. Umut Nayir’i Bursaspor’a kiralayan ve sezonun başlamasının ardından Alvaro Negredo’yu da Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Nasr’a gönderen Kara Kartal, golcü sıkıntısını devre arasında çözmeyi hedefliyor.

Şimdiden çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlı yönetim ise dünyaca ünlü bir yıldızı kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Chelsea’li Oliver Giroud için harekete geçen Fikret Orman ve kurmayları, İngiliz ekibinin nabzını yoklamaya başladı.

Sarri tercih etmiyor

Geçen sezonun devre arasında 17 milyon Pound (137.5 milyon TL) karşılığında Arsenal’den, Maviler’e transfer olan Fransız yıldız, teknik direktör Maurizio Sarri’nin kadro planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Chelsea yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında cüzzi bir rakama satmayı hedefliyor.

32 yaşındaki golcü için pazarlıklara şimdiden başlayan Beşiktaş da İngiliz devi ile uygun bir bonservis bedeli karşılığında el sıkışmayı planlıyor. (FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş olivier giroud chelsea

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Oliver ne zamandan beri dünya yıldızı oldu ? Güldürmeyin adamı.
adam her maç 11 başlıyor nasıl sarri tercih etmiyor yazmışsınız anlamadım :)
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