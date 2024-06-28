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Beşiktaş, Onuachu transferini bitirmek üzere! 15 milyon euro + 3 oyuncu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.06.2024 14:22
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kardeş kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton aracılığıyla Beşiktaş'tan 3 oyuncu almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların da Onuachu'yu almak için girişimlere başladığı ifade edilirken kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Onuachu transferini bitirmek üzere! 15 milyon euro + 3 oyuncu

Hollandalı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Southampton'ın devleri peşine takan Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

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Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ounachu için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu. Onuachu için 15 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Beşiktaş, transferde Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceğini bildirdi.

MONTERO VE MUSTAFA HEKİMOĞLU GÜNDEMDE

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Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı aynı yıl Premier Lig'e dönen Southampton'ı da yöneten Sport Rebuplic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi. Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaşlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı. Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi. Onuachu uzun süre sakatlık problemi yaşadığı geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI İSTEMİYOR

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Beşiktaş taraftarı özellikle Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun takımdan gönderilmesini istemiyor. Gelecek vaadeden oyuncular arasında gösterilen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun takımda kalıp forma şansı verilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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