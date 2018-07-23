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Beşiktaş Orkan Çınar'ı kiralamayı gündeme getirdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta ayrılanlar listesine Orkan Çınar yeniden dahil olabilir. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş’in raporuna göre Orkan’ın yine kiralanmasının gündeme geldiği bildirildi.

Beşiktaş Orkan Çınar'ı kiralamayı gündeme getirdi!

Geçen sezonun ikinci yarısını Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da geçiren Orkan Çınar, kısa dönemli kontratının sona ermesinin ardından Beşiktaş’a geri dönmüştü.

Genç sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş’ın Slovakya ve Avusturya’daki hazırlık kamplarında yer almıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporuna göre Orkan’ın yine kiralanmasının gündeme geldiği bildirildi.

(Fanatik)

orkan

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