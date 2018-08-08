Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş’ta kaleci arayışları devam ederken ilginç bir iddia gündeme oturdu. GOAL.com’da yer alan haberde, Arsenal’den ayrılmak isteyen kaleci David Ospina’nın Beşiktaş ile görüştüğü belirtildi. Kolombiyalı eldivenin, uzun zamandan beri Topçular’dan ayrılmak istediği transferin bitimine 2 gün kala da transferin bitirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Özellikle Arsenal’in Bayer Leverkusen’in Leno’yu da transfer etmesinden sonra Ospina’nın üçüncü kaleci konumuna düştüğü ve bu nedenle Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı dile getirildi.
Fenerbahçe'ye transferde büyük şok
Galatasaray transferde Milan'ı ikna etti, Andre Silva'yı bekliyor!
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık
'Yeniden Fenerbahçe' akımına katılan son isim Acun Ilıcalı oldu
Beşiktaş, Mario Gomez için tekrardan devrede
Juventus sadece Cristiano Ronaldo ile forma satış rekoru kırdı
Ercan Taner NTV'den ayrıldı
Dünya devi bombayı patlattı
Ve Mario Gomez kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum