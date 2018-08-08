SPOR

Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.08.2018 08:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş’a kaleci konusunda yeni bir iddia gündeme geldi. Arsenal’den ayrılmak isteyen Ospina’nın siyah-beyazlılarla görüştüğü kaydedildi.

Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş’ta kaleci arayışları devam ederken ilginç bir iddia gündeme oturdu. GOAL.com’da yer alan haberde, Arsenal’den ayrılmak isteyen kaleci David Ospina’nın Beşiktaş ile görüştüğü belirtildi. Kolombiyalı eldivenin, uzun zamandan beri Topçular’dan ayrılmak istediği transferin bitimine 2 gün kala da transferin bitirilmeye çalışıldığı kaydedildi. Özellikle Arsenal’in Bayer Leverkusen’in Leno’yu da transfer etmesinden sonra Ospina’nın üçüncü kaleci konumuna düştüğü ve bu nedenle Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı dile getirildi.

1556


PARTNERRöntgeni görünce... Kimse inanamadıRöntgeni görünce... Kimse inanamadı
Oliver Glasner: Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağızOliver Glasner: Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız
Alireza Beiranvand'ın transferine izin yokAlireza Beiranvand'ın transferine izin yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ospina Spor Toto Süper Lig arsenal

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

Ajax neye uğradığını şaşırdı!

Ajax neye uğradığını şaşırdı!

Tanju Çolak'tan Orkan Çınar transferi açıklaması!

Tanju Çolak'tan Orkan Çınar transferi açıklaması!

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı)

Beşiktaş - LASK Linz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı)

Beşiktaş Vida hakkında kararı verdi

Beşiktaş Vida hakkında kararı verdi

Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Ospina transferinde sona yaklaştı

Oliver Glasner: Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız

Oliver Glasner: Beşiktaş'a karşı haddimiz bilerek oynayacağız

Alireza Beiranvand'ın transferine izin yok

Alireza Beiranvand'ın transferine izin yok

Atiba Hutchinson: Yeni sezon için sabırsızlanıyorum

Atiba Hutchinson: Yeni sezon için sabırsızlanıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.