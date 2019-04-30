Beşiktaş Oumar Niasse ile anlaştı iddiası

İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'da forma giyen Oumar Niasse'nin Beşiktaş'la anlaştığı ve sezon sonunda bedelsiz olarak siyah beyazlılara geleceği öne sürüldü. Ada basınında Oumar Niasse için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarış içerisinde olduğu ancak Senegalli futbolcunun Beşiktaş'ı tercih ettiğini yazıldı. Bu sezon Premier Lig’de çıktığı 19 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen düşüşteki golcü oyuncu, 2013/14 sezonunda Akhisar Belediyespor forması giymiş ve ardından da Premier Lig’e kadar yükselmişti.
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