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Beşiktaş Oumar Niasse ile anlaştı iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

İngiliz basını; Everton’ın golcüsü Oumar Niasse’ın Beşiktaş’la anlaştığını ve sezon sonunda bedelsiz şekilde takımından ayrılacağını iddia etti.

Beşiktaş Oumar Niasse ile anlaştı iddiası

İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Everton'da forma giyen Oumar Niasse'nin Beşiktaş'la anlaştığı ve sezon sonunda bedelsiz olarak siyah beyazlılara geleceği öne sürüldü. Ada basınında Oumar Niasse için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yarış içerisinde olduğu ancak Senegalli futbolcunun Beşiktaş'ı tercih ettiğini yazıldı. Bu sezon Premier Lig’de çıktığı 19 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen düşüşteki golcü oyuncu, 2013/14 sezonunda Akhisar Belediyespor forması giymiş ve ardından da Premier Lig’e kadar yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig oumar niasse Akhisar Belediyespor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
feci transfer olur
YAPMAYIN YA ADAM İNGİLTERE DE TEK BİR GOL ATAMAMIŞ LÜTFEN İNSANLARLA DALGA GEÇMEYİN.BURAK IN YANINA ABOUBAKAR GİBİ YADA KENDİSİ GİBİ BİRİ LAZIM.
bedelsizde güzel transfer ama beşiktaş maaşları ödeyemiyor adı çıktı
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