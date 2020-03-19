Beşiktaş, oyuncularına yurtdışına çıkış yasağı getirildi!

Beşiktaş'tan liglerin ertelenmesinden sonra bir açıklama yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride koronavirüs ile ilgili önlemler alındığı açıklandı.
OYUNCULARIN YURTDIŞINA ÇIKMASI YASAKLANDI
Beşiktaş'tan açıklama: "Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir. Fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiştir."
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