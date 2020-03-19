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Beşiktaş, oyuncularına yurtdışına çıkış yasağı getirildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.03.2020 20:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş, liglerin ertelenmesinin ardından alınan önlemlere dair bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş, oyuncularına yurtdışına çıkış yasağı getirildi!

Beşiktaş'tan liglerin ertelenmesinden sonra bir açıklama yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride koronavirüs ile ilgili önlemler alındığı açıklandı.

OYUNCULARIN YURTDIŞINA ÇIKMASI YASAKLANDI

yasaq

Beşiktaş'tan açıklama: "Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir. Fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiştir."

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