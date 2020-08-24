Beşiktaş, PAOK maçı için Yunanistan'da

Siyah-beyazlılar, PAOK maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Yunanistan'a uçtu ve bir saatlik yolculuk sonrası Selanik Havalimanı'na ulaştı. Siyah-beyazlılar, havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti.
Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takımla birlikte Yunanistan'a gitti.
Temsilcimiz, PAOK maçı için son çalışmasını bugün TSİ 19.00'da maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson da antrenman öncesi TSİ 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.
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