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Beşiktaş, PAOK maçı için Yunanistan'da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın deplasmanda PAOK ile oynayacağı maç için Yunanistan'ın Selanik kentine geldi.

Beşiktaş, PAOK maçı için Yunanistan'da

Siyah-beyazlılar, PAOK maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Yunanistan'a uçtu ve bir saatlik yolculuk sonrası Selanik Havalimanı'na ulaştı. Siyah-beyazlılar, havalimanından karayoluyla konaklayacağı otele geçti.
Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takımla birlikte Yunanistan'a gitti.
Temsilcimiz, PAOK maçı için son çalışmasını bugün TSİ 19.00'da maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek. Teknik direktör Sergen Yalçın ile futbolcu Atiba Hutchinson da antrenman öncesi TSİ 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah yardımcınız olsun rumları bozguna ugratmadan gelmeyin insallah
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