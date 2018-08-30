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Beşiktaş - Partizan maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş - Partizan maçı şifresiz veren kanallar)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Partizan maçı UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçı... Beşiktaş, Partizan'ı Avrupa Ligi play turunda 1-1'in rövanşında konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. mücadelesine çıkacak. Beşiktaş - Partizan maçı muhtemel ilk onbirler ve şifresiz veren kanallar haberimizde. Peki Beşiktaş Partizan maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Beşiktaş - Partizan maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş - Partizan maçı şifresiz veren kanallar)

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Beşiktaş, 1-1'in rövanşında Partizan'ı konuk ediyor. İlk maçtaki avantajı ve seyirci desteği ile Beşiktaş, Partizan'ı eleyerek gruplara kalmayı hedefliyor. Tarihindeki 210. Avrupa maçına çıkacak Beşiktaş, Partizan karşısında nasıl bir dizilimle sahada yer alacak? Beşiktaş - Partizan maçı muhtemel ilk onbirler, maçı şifresiz veren kanallar haberimizde. Peki Beşiktaş Partizan maçı bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Vodafone Park'ta Partizan ile karşılaşacak. Beşiktaş, Partizan ile deplasmanda oynadığı ilk maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Beşiktaş'a tur atlamak için her türlü galibiyet ile golsüz eşitlik yetiyor. Beşiktaş - Partizan maçı 30 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Vodafone Park'taki maç saat 21.00'da başlayacak. Beşiktaş - Partizan maçı D-Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak...

Bosna Hersek - Arena Sport BIH, Arena Sport 4
Hırvatistan - Arena Sport 4
Makedonya - Arena Sport 1 Serbia
Karadağ - Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 4
Rusya - Матч! Футбол 1, НТВ+ Спорт Онлайн
Sırbistan - Arena Sport 1 Serbia, Arena Sport 4
Türkiye - Spor Smart HD

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ 210. MAÇI PARTİZAN'LA!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 30 Ağustos Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçından 80 kez kazandı. 84 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 45 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

Beşiktaş, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 108. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 107 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 170 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ BAŞARISI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası sona eren Alvaro Negredo, Şenol Güneş'in şans bulması halinde forma giyebilecek. Sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Tolga Zengin, Partizan karşısında da kaleyi Utku Yuvakuran'a devredecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi Loris Karius, bu tur için UEFA'ya bildirdiği kadro listesinde yer almadığı için statü gereği Partizan maçında görev alamayacak.

Partizan'da ise sakatlığı bulunan Marko Jankovic ile kart cezalısı Nebojsa Kosovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Utku, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Adriano, Negredo.

Partizan: Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Djordje Ivanovic, Miletic, Skecic, Pantic, Zakaric, Ricardo.

BEŞİKTAŞ - PARTİZAN MAÇI BİLET FİYATLARI,

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Park’ta Sırbistan temsilcisi Partizan’ı ağırlayacak. Beşiktaş - Partizan maçı biletinizi www.passo.com.tr , Vodafone Park bilet satış gişesi, N’Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz.

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