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Beşiktaş - Pendikspor maçının 90+4. dakikasında olay! Önce saha karıştı, sonra tribünler yönetimi istifaya davet etti...

21.08.2023 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Ligde sezona deplasmandaki VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Pendikspor karşısında taraftarlarının beklentisini karşılayamadı ve 2 puan kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Omar Colley'in kafayla attığı golle 1-0 öne geçti ancak 90+2. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı vuruşu kazanan Pendikspor'da Oscar Romero 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin etti.

GÜNEŞ'İN SERİSİ SONA ERDİ

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Beşiktaş, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le galibiyet serisini Pendikspor maçında sürdüremedi.

Bu sezon 6. resmi maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Güneş'in yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Neftçi eşleşmesini de 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.

Ligde açılışı VavaCars Fatih Gümrük'le yapan Beşiktaş, rakibini Gedson Fernandes'in tek golüyle mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı.

SAHA KARIŞTI

Pendikspor kalesinin arkasında yer alan Beşiktaş taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeler sonrası kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Erdem Canpolat'ın tepki göstermesinin ardından saha bir anda karıştı.

İki takım futbolcuları Pendikspor ceza sahası önünde tartıştı. Gerginlik büyümeden önlenirken, hakem Onur Bulut ve Mert Günok'a sarı kart gösterdi.

'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATI

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Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimini istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un golünün ardından bir müddet "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.

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