Beşiktaş PSG'den aldı! Yeni transfer Cher Ndour bu akşam İstanbul'da... İşte geliş saati

Sezona kupayla başlayan ve lige de 3 puanla merhaba diyen Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir transfer operasyonunda mutlu sona ulaşıldı.

Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Siyah-Beyazlılar, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetim, başarılı ismi bugün İstanbul'a getirecek. Ndour, saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.

Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."