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  4. Beşiktaş PSG'den aldı! Yeni transfer Cher Ndour bu akşam İstanbul'da... İşte geliş saati

Beşiktaş PSG'den aldı! Yeni transfer Cher Ndour bu akşam İstanbul'da... İşte geliş saati

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.08.2024 15:56
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Yeni sezon öncesi birçok yıldız ismi kadrosuna katan Beşiktaş bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada PSG'de forma giyen Cher Nour'un akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Beşiktaş PSG'den aldı! Yeni transfer Cher Ndour bu akşam İstanbul'da... İşte geliş saati

Sezona kupayla başlayan ve lige de 3 puanla merhaba diyen Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak bir transfer operasyonunda mutlu sona ulaşıldı.

Paulista, Rafa Silva ve Ciro İmmobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Siyah-Beyazlılar, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

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Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetim, başarılı ismi bugün İstanbul'a getirecek. Ndour, saat 20.55'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcu beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacak.

Konuyla ilgili siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig beşiktaş psg
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