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Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcüyü yazdılar

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.01.2019 22:19 | Son Güncelleme

Fransız basını, Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın PSG'nin yedek golcüsü Eric Maxim Choupo-Moting'i istediğini yazdı. Kamerunlu golcü PSG formasıyla yalnızca 1 gol atabildi.

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcüyü yazdılar

France Football, Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'in sezon başında kadrosuna kattığı Eric Choupo-Moting'in durumunu öğrenmek için menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.

KANATLARDA VE UÇTA OYNAYABİLİYOR
Sezon başında Stoke City ile biten sözleşmesinin ardından PSG'ye imza atan 29 yaşındaki oyuncunun 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Çok etkili bir hücum hattı olan PSG'de rotasyon oyuncusu olan ve 13 maçta 396 dakika süre alan Kamerunlu oyuncu, 1 gol attı.

KARTAL BABEL VE QUARESMA'YI BEKLİYOR
Beşiktaş'ta teklifler alan Ryan Babel ve Ricardo Quaresma'nın vereceği karar beklenirken, alternatif arayışları da devam ediyor. Bu bağlamda Avrupa'nın dört bir yanında alternatifler değerlendiriliyor ve PSG'den Eric Choupo-Moting de iki kanatta ve forvette oynamasıyla listenin üst sıralarında yer alıyor. (Sporx)

BERAT DJUMSITI ATAĞI
Bu arada Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya istediği çok yönlü oyuncunun, Atalanta'dan Berat Djimsiti olduğu kaydedildi.

beIN Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, solda, stoperde ve sağda oynayabilen Arnavut oyuncu için girişimlere başladı. Bu sezon Atalanta'da 9 maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.

İSVİÇRE'DE BAŞLADI, İTALYA'YA UÇTU
Kariyerine İsviçre'nin Zürih takımında başlayan 1993 doğumlu oyuncu, 2016'da bedelsiz olarak Atalanta'nun yolunu tuttu. Sırasıyla Avelino ve Benevento'ya kiralanan Djimsiti, bu sezon ise Atalanta kadrosunda değerlendirildi. Sezonun ilk yarısında rotasyonda görev alan sağ ayaklı oyuncu, sol bekte ve sağda defansif görevler alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş psg Eric Maxim Choupo-Moting

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