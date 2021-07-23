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Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaşma sağladı

23.07.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal'ın transferi için yaptığı son görüşmede Cezayirli yıldızın menajeriyle anlaştı.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile anlaşma sağladı

Beşiktaş ve Galatasaray arasında krize neden olan Rachid Ghezzal'ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞMEDE EL SIKIŞILDI

Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli ile bugün önemli bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal için 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı ve taraflar el sıkıştı.

RACHID GHEZZAL'IN YENİ MAAŞI

Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a 2 milyon 250 bin euro garanti maaş ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Ghezzal'a şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi puan bonusu ve maç başı primleri ödeneceği vurgulandı.

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YÖNETİCİLERLE FACETIME YAPTI

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, gün içerisinde Leicester City ile kampta olan Rachid Ghezzal ile FaceTime görüşmesi yaptı. 29 yaşındaki Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta kalmak istediğini yöneticilere bildirdi.

LEICESTER İLE BONSERVİS PAZARLIĞI

Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal ile anlaşma sağlamasının ardından, Leicester City ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Leicester'ın 3,5 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, kısa bir süre içerisinde İngiliz ekibiyle de anlaşma sağlaması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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