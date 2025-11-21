Beşiktaş, Rafa Silva'nın futbol hayatını bitirebilir!

Portekizli yıldızın idmanlara çıkmamasına rağmen kontrollerinde hiçbir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Bu tavrın arkasındaki ana nedenin Benfica’ya geri dönme isteği olduğu belirtiliyor. Ancak siyah-beyazlı yönetim, Portekiz ekibiyle henüz resmi bir görüşme gerçekleştirmedi.

BEŞİKTAŞ, RAFA'NIN KARİYERİNİ BİTİREBİLİR!

Beşiktaş, Rafa Silva konusunda hukuki işlemlere başladı. Rafa'nın antrenmana katılmamasıyla ilgili noterden zabıt tutturuldu. FIFA'ya başvurmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, Rafa ile anlaşamaması durumunda ağır yaptırımlar uygulamaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ’TAN YENİ FORMÜL: “BONSERVİSSİZ GİTSİN, BORÇ DÜŞSÜN”

Devre arasında Rafa Silva ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, başlangıçta oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi hedefliyordu. Bunun sebebi de Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferlerinden Benfica’ya olan borcun azaltılmasıydı.

Ancak son gelişmeler sonrası farklı bir senaryo masaya geldi:

“Rafa Silva’dan bonservis talep etmeyelim, mevcut borçtan düşelim.”

Beşiktaş yönetiminin bu teklifi sunmaya hazırlandığı, Benfica’nın da bu formüle sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

MENAJERİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Rafa Silva’nın menajeri, “3 milyon euro verelim, serbest kalalım” teklifinde bulunmuş ancak Beşiktaş yönetimi bu öneriyi net şekilde geri çevirmişti. Portekizli oyuncu, sözleşmesi gereği tesislere gelmeye devam ediyor.

MOURINHO’DAN RAFA SİLVA YANITI

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva iddialarına temkinli yaklaştı. Portekizli çalıştırıcı gelen soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

“Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşamam. Rafa şu anda Beşiktaş’ın futbolcusu. O yüzden yorum yapmayacağım. Hatta bazı meslektaşlarınız işi çizime döktü, benim onun karakterini sevmediğimi söyleyenler bile oldu. Tanımadığım birinin karakteri hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebilirim?”

Beşiktaş cephesinde kriz çözülmeyi beklerken, Rafa Silva’nın geleceğinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.