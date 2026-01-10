UltrAslan'dan zehir zemberek açıklama! ''Burası PR ve kariyer yapma yeri değildir''

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan alınan mağlubiyetin ardından yönetimi eleştirirken, transfer dönemlerinde yapılan hataları gündeme koydu. İşte açıklamanın detayları...

BÜYÜK TEPKİ GELDİ!

ultrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin'den açıklama...

''Geçen sezon her iki kupanın sahibi olarak kazanmayı sonuna kadar hak ettiğimiz Süper Kupa'nın finalinde ortaya koyulan ciddiyetsiz ve yetersiz oyun hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.

Ve bu ciddiyetsizlik Galatasarayımızın bir kupa daha kazanmasına engel oldu!

Sahada her saniye görülen etkisiz oyun ve mücadele bu maça yeterince hazırlanılmadığını ve takımın konsantre olmadığını fazlasıyla gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde kritik bir virajda iken bu düşük konsantrasyon ve mücadele halinin devam etmemesi için gerekli önlemlerin çok acil alınması kaçınılmazdır.

Ligin ilk yarısı bitince transfer için doğru hamlelerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini ilk gün vurgulamıştık.

Ancak görüyoruz ki sürecin BİP ÇETESİNE sızdırılan isimlerle vakit kaybetme şeklinde ilerlediğini tüm camiamız görmektedir.

Transfer sezonu Sportif A.Ş.'de görev alan sporun içinden gelmeyen isimlerin PR ve kariyer yapma yeri değildir!

Artık koltukları işgal edenlerin dükkân açılış fotoğraflarını değil,

Üst üste 4. Şampiyonluğuna koşacak takımımıza güç katacak icraatleri bir an önce görme zamanıdır!''