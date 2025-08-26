Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus'tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati

Beşiktaş, Juventus forması giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tiago Djalo’nun İstanbul’a geleceğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, İtalyan kulübüyle 3,5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için Tiago Djalo’nun bu akşam İstanbul’a geleceğini bildirdi. Djalo’yu taşıyan uçak, saat 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacak.

KAPSAMLI SAĞLIK KONTROLÜ

Resmi imzalar öncesinde Djalo, detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek. 2023’te yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçıran oyuncunun sağlık durumu yakından incelenecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

PERFORMANS BİLGİLERİ

Geçtiğimiz sezonu Porto’da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta forma giydi ve 2 gol attı.