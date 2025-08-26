SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus'tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada İtalya'nın dev kulübü Juventus forması giyen Tiago Djalo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus'tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati
Berker İşleyen
Tiago Djalo

Tiago Djalo

POR Portekiz
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, Juventus forması giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tiago Djalo’nun İstanbul’a geleceğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, İtalyan kulübüyle 3,5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati 1

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için Tiago Djalo’nun bu akşam İstanbul’a geleceğini bildirdi. Djalo’yu taşıyan uçak, saat 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacak.

KAPSAMLI SAĞLIK KONTROLÜ

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati 2

Resmi imzalar öncesinde Djalo, detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek. 2023’te yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçıran oyuncunun sağlık durumu yakından incelenecek.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati 3

Sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmaması durumunda Beşiktaş, Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

PERFORMANS BİLGİLERİ

Geçtiğimiz sezonu Porto’da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu yanıtı! Bruno Lage'dan Kerem Aktürkoğlu yanıtı!
G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu! G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memurun yeni zammı belli oldu!

Memurun yeni zammı belli oldu!

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!

G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!

Maça neredeyse saatler kaldı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Maça neredeyse saatler kaldı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus'tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus'tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati

F.Bahçe'den sonra coştu! 9 golün 6'sı ondan geldi

F.Bahçe'den sonra coştu! 9 golün 6'sı ondan geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.