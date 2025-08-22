SPOR

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardı! Siyah beyazlılar milli sol beki İstanbul'a getiriyor...

Beşiktaş transferde rotasını altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’a kırdı. Kartal İskoçya ekibi Rangers’da top koşturan oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Burak Kavuncu
Rıdvan Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Rangers FC
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Beşiktaş sol bek bölgesine daha önce Benfica’dan transfer ettiği Jurasek’in yanına bir transfer daha gerçekleştiriyor. Siyah beyazlılar altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’ı İstanbul’a getiriyor.

ANLAŞMA TAMAM!

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardı! Siyah beyazlılar milli sol beki İstanbul a getiriyor... 1

Beşiktaş, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Lille ve Gent'in de Rıdvan Yılmaz'ı istediği, ancak oyuncunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı iddia edildi.

İSTANBUL’A GELİYOR…

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardı! Siyah beyazlılar milli sol beki İstanbul a getiriyor... 2

Sercan Dikme'nin haberine göre milli oyuncu gece saat 23.15 gibi İstanbul'da olması bekleniyor.

