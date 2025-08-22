Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ile her konuda anlaşmaya vardı! Siyah beyazlılar milli sol beki İstanbul'a getiriyor...

Süper Lig devi Beşiktaş sol bek bölgesine daha önce Benfica’dan transfer ettiği Jurasek’in yanına bir transfer daha gerçekleştiriyor. Siyah beyazlılar altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’ı İstanbul’a getiriyor.

ANLAŞMA TAMAM!

Beşiktaş, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Lille ve Gent'in de Rıdvan Yılmaz'ı istediği, ancak oyuncunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı iddia edildi.

İSTANBUL’A GELİYOR…

Sercan Dikme'nin haberine göre milli oyuncu gece saat 23.15 gibi İstanbul'da olması bekleniyor.