SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma...
Berker İşleyen

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki milli sol bekin transferi konusunda Rangers ile anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Rıdvan Yılmaz transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere saat 23.30 sularında İstanbul'a gelmişti.

Siyah-Beyazlı ekip transferi resmen açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma... 1

Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma... 2

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
ERT 00:00
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
ERT
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Galatasaray duyurdu: Yalan...Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Galatasaray duyurdu: Yalan...
G.Saray yine çok konuşulacak! Barça'dan transfer...G.Saray yine çok konuşulacak! Barça'dan transfer...
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Tüm dünyaya ilan etti, resti çekti: İşgalciye teslim etmeyeceğiz!

Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü, 2 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

G.Saray yine çok konuşulacak! Barça'dan transfer...

G.Saray yine çok konuşulacak! Barça'dan transfer...

Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.