Beşiktaş Rıdvan Yılmaz transferini resmen açıkladı! 3+1 yıllık anlaşma...

Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki milli sol bekin transferi konusunda Rangers ile anlaşmaya vardı.

Milli futbolcu ile de 3+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Rıdvan Yılmaz transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere saat 23.30 sularında İstanbul'a gelmişti.

Siyah-Beyazlı ekip transferi resmen açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Rangers FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz'la 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rıdvan Yılmaz'a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."