Beşiktaş, Riva'daki son antrenmanını yaptı

Yeni sezon öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ve 8 Temmuz tarihinden bu yana hazırlıklarını burada sürdüren Beşiktaş, bu sabah 1. etap kamp çalışmalarındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Bu akşam Riva'da saat 18.30'da Kocaelispor'la hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, daha sonra 2 gün izin yapacak ve çarşamba günü, 2. etap hazırlıkları için Avusturya'nın Saalfelden bölgesine giderek 4 Ağustos'a kadar burada kampa girecek. Riva'da basına kapalı olarak antrenman yapan futbolcular, Abdullah Avcı yönetiminde 1,5 saat çalıştı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma idmanıyla devam eden antrenman, taktik program ve şut çalışmasıyla son buldu.
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