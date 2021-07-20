Beşiktaş, Rosier transferini bitirdi! İşte bonservisi...

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş , bu başarılarda büyük pay sahibi Fransız sağ Valentin Rosier'nin yılan hikayesine dönen transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Galatasaray 'ın da devreye girdiği Rosier için Portekiz ekibi Sporting ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Sporting ile sağladığı anlaşma kapsamında 5.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda Portekiz ekibine 500 bin Euro daha ödenmesi ve sonraki satıştan da yüzde 20'lik bir pay verilmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Sporting'in 2019'da Dijon'dan transferi 6 milyon Euro'yu bulan Rosier konusunda bu bedeli karşılaşayacak bir tutar talep ettiği aktarılmaktaydı. Fransız sağ bekin ısrarla Beşiktaş'a transfer olma isteği de görüşmelerde olumlu bir etken oldu.

Beşiktaş'ın geride bıraktığı iki kupalı sezonda takıma büyük katkı sağlayan 24 yaşındaki sağ bek; toplam çıktığı 37 maçta 3 gol, 6 asistlik de skor katkısı yapmıştı.

