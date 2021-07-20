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Dudak uçuklattı! İşte Ghezzal'ın alacağı para

20.07.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılı ekip transferde hareketli günler yaşıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın kiralanması için Leicester City ile her konuda anlaşan Galatasaray'ın, Cezayirli yıldıza vereceği ücret de belli oldu. Ghezzal, Galatasaray'dan senelik 3.5 milyon Euro alacak.

Dudak uçuklattı! İşte Ghezzal'ın alacağı para

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray 'da, Ghezzal transferindeki detaylar da netleşmeye başladı. Sarı-Kırmızılı ekibin Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında, "Evet Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşmeye devam ederiz. Birçok oyuncu ile konuşuyoruz bu dönemde. Hocamızın oyuncuyu arzu etmesi, oyuncunun maliyetinin Galatasaray’a uygun olması ve oyuncunun karakterinin Galatasaray’da oynamaya müsait olması kriterlerini göze alarak yeni oyuncular ile anlaşacağız. Transfer yaşayan bir süreç. Bir anda alıp bitiremiyorsunuz. Birçok oyuncu hedefimiz var. Yarın da bitebilir bir hafta sonra da bitebilir." açıklamasını yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ardından ise Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, "Sadece Avrupa'da 64 ülke var. Bu ülkelerin ilk liginde yaklaşık 50 bin futbolcu oynuyor. Hal böyle iken, borç içerisinde yüzen kulüplerin, rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz. Kulüpler bu şekilde yönetilecekse, yöneticiye de ihtiyaç yok." ifadesini kullanmıştı.

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DETAYLAR NETLEŞTİ! İŞTE YILLIK ÜCRETİ

Tüm bu açıklamaların ardından 1992 doğumlu yıldızın transferindeki detaylar da netleşti. Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Rachid Ghezzal’ın kiralık transferi konusunda Leicester City ile her konuda anlaşan Galatasaray’ın, Cezayirli oyuncuya vereceği yıllık ücret belli oldu. Transferi yakında resmiyet kazanması beklenen Ghezzal, Aslan’dan senelik 3.5 milyon Euro alacak.


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