Beşiktaş, Rosier transferini bitiriyor

Beşiktaş, Valentin Rosier transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Bir süre önce Fransız sağ bekle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Sporting ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

Yapılacak sözleşmeye göre; Beşiktaş, Portekiz ekibine 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak.

Galatasaray’ın da talip olduğu Rosier, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı için sarı-kırmızılılar görüşmeleri askıya almıştı.

2 sezon önce Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer olan Fransız oyuncu, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giydi.

Rosier, siyah-beyazlı takımla çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.

