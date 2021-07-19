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Beşiktaş, Rosier transferini bitiriyor

19.07.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Valentin Rosier’i bekliyor. Siyah-beyazlılar, Fransız futbolcu için Sporting ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş, Rosier transferini bitiriyor

Beşiktaş, Valentin Rosier transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Bir süre önce Fransız sağ bekle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Sporting ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

Yapılacak sözleşmeye göre; Beşiktaş, Portekiz ekibine 4.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak.

Galatasaray’ın da talip olduğu Rosier, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı için sarı-kırmızılılar görüşmeleri askıya almıştı.

2 sezon önce Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında Sporting'e transfer olan Fransız oyuncu, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giydi.

Rosier, siyah-beyazlı takımla çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Valentin Rosier
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