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  4. Beşiktaş, Sadio Mane transferi için saatleri sayıyor! Transfer döneminin bitimine az bir süre kala gözler Giovanni van Bronckhorst'a çevrildi

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için saatleri sayıyor! Transfer döneminin bitimine az bir süre kala gözler Giovanni van Bronckhorst'a çevrildi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.09.2024 08:39
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Beşiktaş'ta transfer gündemi alev alev yanıyor. Al Nassr ile yolları ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Mane, Al-Nassr yönetimine kararını bildirdi.

Sadio Mane

Sadio Mane

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Transfer sezonunun sonuna gelirken siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile anlaşma sağladı. Transferden sorumlu yönetici Hüseyin Yücel'in devreye girerek prensip anlaşmasına vardığı Mane, durumu kulübüne iletti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR

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Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Mane, Suudi Arabistan'dan kendisine yapılan teklifleri teker teker reddetti. Beşiktaş'ın teklifine yeşil ışık yakan Mane, 2 yıllık kontratı düşünmeden kabul etti.

GIO ONAY VERİRSE TRANSFER BİTECEK

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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Mane transferine onay vermesi halinde siyah-beyazlılar yıldız oyuncuya imza attıracak.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

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2023 yılında Bayern Münih'ten 30 milyon Euro transfer bedeliyle Al Nassr'ın yolunu tutan Mane, Suudi Arabistan'da istediği mutluluğu yakalayamamıştı.

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Sadio Mane beşiktaş
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