Beşiktaş, Sadio Mane transferi için saatleri sayıyor! Transfer döneminin bitimine az bir süre kala gözler Giovanni van Bronckhorst'a çevrildi

Transfer sezonunun sonuna gelirken siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile anlaşma sağladı. Transferden sorumlu yönetici Hüseyin Yücel'in devreye girerek prensip anlaşmasına vardığı Mane, durumu kulübüne iletti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Mane, Suudi Arabistan'dan kendisine yapılan teklifleri teker teker reddetti. Beşiktaş'ın teklifine yeşil ışık yakan Mane, 2 yıllık kontratı düşünmeden kabul etti.

GIO ONAY VERİRSE TRANSFER BİTECEK

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Mane transferine onay vermesi halinde siyah-beyazlılar yıldız oyuncuya imza attıracak.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

2023 yılında Bayern Münih'ten 30 milyon Euro transfer bedeliyle Al Nassr'ın yolunu tutan Mane, Suudi Arabistan'da istediği mutluluğu yakalayamamıştı.