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Beşiktaş sahasında 5-1 kazandı bu sonuçla Hatayspor Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2025 21:53
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Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. 6 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 5-1'lik skorla Beşiktaş olurken, bu sonucun ardından Hatayspor Adana Demirspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş sahasında 5-1 kazandı bu sonuçla Hatayspor Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu!

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona ererken bu sonuçla Hatayspor Süper Lig'e veda etmiş oldu.

IMMOBILE'DEN HAT-TRICK

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Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yaptı. Golcü isim 10 Nisan 2022'de oynanan Genoa-Lazio maçından bu yana ilk kez hat-trick yapmış oldu. Siyah-Beyazlılar'ın diğer golleri ise Rafa Silva ve Arroyo'dan geldi.

HATAYSPOR VEDA ETTİ

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Öte yandan 2019-20 sezonunda TFF 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, Beşiktaş karşısında aldığı bu sonuçla Süper Lig'e Adana Demirspor'un ardından veda eden ikinci takım oldu.

EMRECAN TERZİ BU SEZON İLK KEZ

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Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi. Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi.

Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.

CHAMBERLAIN LİGDE 11 MAÇ SONRA YEDEK

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Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.

BOBO, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı takımın Hatayspor ile oynadığı müsabakayı tribünden izledi.

Siyah-beyazlı formayı 2006-2011 yıllarında 222 müsabakada giyen Brezilyalı golcü, 94 gol, 36 asistlik performansıyla taraftarların sevdiği isimler arasında yer aldı.

Futbolu 2022 yılında bırakan Bobo, Hatayspor ile oynanan maçı Tüpraş Stadı'nda takip ederek eski takımına destek verdi.

TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

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Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
5 - 1
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor

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