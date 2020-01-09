Beşiktaş sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...

Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ederken; Adem Ljajic antrenmanda yerde kaldı. Topu kontrol etmek isterken ters basan Ljajic bir anda yerde kaldı. İlk anlarda yaşadığı acı dikkatlerden kaçmayan 28 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale antrenman sahasında yapıldı.
Antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Ljajic daha sonra kenara götürüldü.
Beşiktaş Kulübü, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada "Futbolcumuz Adem Ljajic’in bu sabah yapılan antrenman sırasında, sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem (posterior impingement) meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Siyah-beyazlı ekibin idmanına, soğuk algınlığı geçiren Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny katılmadı. Dün oynanan hazırlık maçında uzun süre görev yapan Tyler Boyd ile Pedro Rebocho, takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Douglas, fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Koşu, pas ve top kapma çalışmaları yapılan idman, yarı sahada taktik maçla tamamlandı.
Öte yandan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen "Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi" kapsamında, Finike ilçesindeki Yuvalı Şehit İsmail Çalkan Ortaokulunda öğrenim gören 12 öğrenci, teknik heyet ve futbolcularla idman öncesi bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını yarın oynayacak.
Siyah-beyazlı takım, saat 16.30'da TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş kafilesi, bu müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.
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