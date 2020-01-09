SPOR
  4. Beşiktaş sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...

Beşiktaş sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.01.2020 18:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavi süreci başlayan Ljajic ile ilgili Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi.

Beşiktaş sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...

Beşiktaş ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ederken; Adem Ljajic antrenmanda yerde kaldı. Topu kontrol etmek isterken ters basan Ljajic bir anda yerde kaldı. İlk anlarda yaşadığı acı dikkatlerden kaçmayan 28 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale antrenman sahasında yapıldı.

Antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Ljajic daha sonra kenara götürüldü.

Beşiktaş Kulübü, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleşen antrenmanda sakatlanan 28 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada "Futbolcumuz Adem Ljajic’in bu sabah yapılan antrenman sırasında, sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem (posterior impingement) meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Siyah-beyazlı ekibin idmanına, soğuk algınlığı geçiren Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny katılmadı. Dün oynanan hazırlık maçında uzun süre görev yapan Tyler Boyd ile Pedro Rebocho, takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Douglas, fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Koşu, pas ve top kapma çalışmaları yapılan idman, yarı sahada taktik maçla tamamlandı.

Öte yandan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen "Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi" kapsamında, Finike ilçesindeki Yuvalı Şehit İsmail Çalkan Ortaokulunda öğrenim gören 12 öğrenci, teknik heyet ve futbolcularla idman öncesi bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

İKİNCİ YARI HAZIRLIK MAÇI YARIN

Beşiktaş, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını yarın oynayacak.

Siyah-beyazlı takım, saat 16.30'da TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş kafilesi, bu müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
İşte Beşiktaş'ın yeni forvetiİşte Beşiktaş'ın yeni forveti
Beşiktaş'ta Fikret Orman'a büyük şokBeşiktaş'ta Fikret Orman'a büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Adem Ljajic sakatlık açıklama kamp

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...

Beşiktaş flaş sakatlık açıklaması! Adem Ljajic...

Beşiktaş, Felipe Caicedo ile anlaşmaya yakın iddiası

İşte Beşiktaş'ın yeni forveti

Beşiktaş'ta Fikret Orman, ibra edilmedi

Beşiktaş'ta Fikret Orman'a büyük şok

Beşiktaş'ta Adem Ljajic korkuttu

Beşiktaş'ta Adem Ljajic korkuttu

Ahmet Nur Çebi, Antalya’da takımla bir araya geldi

Çebi takımla bir araya geldi

Kamil Wilczek'den Beşiktaş için transfer açıklaması

Yıldız golcüden flaş Beşiktaş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.