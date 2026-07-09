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Beşiktaş, Salih Özcan'ın transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş, Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Salih Özcan'ın transferini resmen duyurdu!
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, serbest statüdeki Salih Özcan ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş, Salih Özcan ın transferini resmen duyurdu! 1

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

MAAŞI BELLİ OLDU

Beşiktaş, Salih Özcan ın transferini resmen duyurdu! 2

Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, tecrübeli oyuncunun yıllık 2 milyon euro net maaş kazanacağı öğrenildi. Yeni sezonda orta sahadaki rekabeti artırması beklenen Salih Özcan'ın kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

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transfer Salih Özcan beşiktaş
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