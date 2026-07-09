Beşiktaş, Salih Özcan'ın transferini resmen duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, serbest statüdeki Salih Özcan ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Salih Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, tecrübeli oyuncunun yıllık 2 milyon euro net maaş kazanacağı öğrenildi. Yeni sezonda orta sahadaki rekabeti artırması beklenen Salih Özcan'ın kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
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