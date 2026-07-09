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Emin Bayram'ın yeni adresi açıklandı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden RAMS Başakşehir, savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertli ekip, Belçika Pro Lig temsilcisi KVC Westerlo'da forma giyen Emin Bayram'ın transferini resmen açıkladı.

Emin Bayram'ın yeni adresi açıklandı!
Burak Kavuncu

RAMS Başakşehir, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen milli stoper Emin Bayram'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Turuncu-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Emin Bayram ın yeni adresi açıklandı! 1

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, milli futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, son olarak KVC Westerlo forması giyen Emin Bayram ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN AVRUPA'YA

Emin Bayram ın yeni adresi açıklandı! 2

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emin Bayram, 2024 yılında Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olmuştu. Avrupa'da geçirdiği süreçte istikrarlı performansıyla dikkat çeken genç savunmacı, gelişimini sürdürerek yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı.

39 MAÇLIK İSTİKRARLI PERFORMANS

Emin Bayram ın yeni adresi açıklandı! 3

23 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Westerlo formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev aldı. Savunmadaki güven veren görüntüsüyle öne çıkan Emin Bayram'ın, Başakşehir'de de ilk 11'in önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

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