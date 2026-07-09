Emin Bayram'ın yeni adresi açıklandı!

RAMS Başakşehir, Belçika ekibi Westerlo'da forma giyen milli stoper Emin Bayram'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Turuncu-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, milli futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, son olarak KVC Westerlo forması giyen Emin Bayram ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN AVRUPA'YA

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emin Bayram, 2024 yılında Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olmuştu. Avrupa'da geçirdiği süreçte istikrarlı performansıyla dikkat çeken genç savunmacı, gelişimini sürdürerek yeniden Süper Lig'e dönüş yaptı.

39 MAÇLIK İSTİKRARLI PERFORMANS

23 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Westerlo formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev aldı. Savunmadaki güven veren görüntüsüyle öne çıkan Emin Bayram'ın, Başakşehir'de de ilk 11'in önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.