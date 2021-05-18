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Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

18.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetiminde 16. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı camia, yeni sezonda da Sergen Yalçın ile yola devam etmek istiyor.

Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun açılmasını bekliyor. Bu sezon Alanyaspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve dört büyükleri peşine takan Salih Uçan yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Sözleşmesinin bittiği Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayıran Salih Uçan, anlaşma sağladığı Beşiktaş'a imza atmak için geri sayıma geçti. 3 yıllık kontrat yapılacak olan 27 yaşındaki orta saha, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılacak.

Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı. (TRT SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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