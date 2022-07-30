SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Sampdoria maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sampdoria maçı şifresiz canlı izle

Beşiktaş Sampdoria maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sampdoria maçı şifresiz canlı izle

30.07.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Sampdoria maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip bu akşam İtalyan ekip Sampdoria ile kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Sampdoria maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş Sampdoria maçı şifresiz canlı izle

Beşiktaş Sampdoria maçı için heyecan dorukta. Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçları öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında Sampdoria karşısında sınav verecek. Peki, Beşiktaş Sampdoria maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sampdoria hazırlık maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor ekranlarında karşılaşmayı izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ ALTINCI HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, bu sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çekti. Alman ekibi Werder Bremen'i ilk hazırlık maçında 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş daha sonrasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş o mücadeleyi de 1-0'la geçerek mücadeleyi kazanmayı bilmişti. Son olarak İngiliz ekip Wolverhampton'la karşılaşan Beşiktaş bu mücadeleden 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. En son Alaves ile karşılaşacak Beşiktaş o mücadeleden de 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş maçında orta sahadan attı!Beşiktaş maçında orta sahadan attı!
''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"

Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"

Ali Koç'tan 'Putin' tezahüratı açıklaması!

Ali Koç'tan 'Putin' tezahüratı açıklaması!

F.Bahçe de istiyordu! Arda Turan transferi duyurdu

F.Bahçe de istiyordu! Arda Turan transferi duyurdu

Transfer kavgası! Süper Lig'in yıldızı için İtalyanlar birbirine girdi

Transfer kavgası! Süper Lig'in yıldızı için İtalyanlar birbirine girdi

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.