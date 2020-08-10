Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK ile eşleşti

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un cezasının CAS tarafından onaylanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı.

UEFA'nın daha önce aldığı karar gereği tek maç eleme usülüyle 2. ve 3. ön eleme turları tek maç usulü oynanacak. Play-off turunda ise iki maç usulü eleme sistemi uygulanacak.

Siyah-beyazlılar turu geçerse gruplara kalmak için 3. ön eleme ve ardından play-off maçları oynayacak.

'BİZİ ÖZLEDİNİZ Mİ?' PAYLAŞIMI

Beşiktaş sosyal medya hesabından UEFA Şampiyonlar Ligi paylaşımında bulundu ve "Bizi özlediniz mi?" mesajını yayınladı.





