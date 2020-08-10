SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK ile eşleşti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK ile eşleşti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile eşleşti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK ile eşleşti

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un cezasının CAS tarafından onaylanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanmıştı.

UEFA'nın daha önce aldığı karar gereği tek maç eleme usülüyle 2. ve 3. ön eleme turları tek maç usulü oynanacak. Play-off turunda ise iki maç usulü eleme sistemi uygulanacak.

Siyah-beyazlılar turu geçerse gruplara kalmak için 3. ön eleme ve ardından play-off maçları oynayacak.

'BİZİ ÖZLEDİNİZ Mİ?' PAYLAŞIMI

Beşiktaş sosyal medya hesabından UEFA Şampiyonlar Ligi paylaşımında bulundu ve "Bizi özlediniz mi?" mesajını yayınladı.

BESIKTAS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Beşiktaş'ta yardım gecesi yapılıyor!Beşiktaş'ta yardım gecesi yapılıyor!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Türkiye'ye geldi! Otel önünde izdiham yaşandı

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi: Çok özlemiştik

Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!

Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...

Mesut Özil'den Acun Ilıcalı'ya flaş cevap!

Mesut Özil'den Acun Ilıcalı'ya flaş cevap!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK ile eşleşti

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Beşiktaş'a Roma'dan sağ bek; Rick Karsdorp...

Beşiktaş'a Roma'dan sağ bek

Beşiktaş'a destek gecesi ''Bırakmam seni''

Beşiktaş'ta yardım gecesi yapılıyor!

Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu

Beşiktaş-Alanyaspor arasında dev takas

Beşiktaş'ın anlaştığı Welinton, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Brezilyalı İstanbul'a geldi!

Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.