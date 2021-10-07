SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu

07.10.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u konuk etti. Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup oldu

Üç yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u konuk etti.

C Grubu ilk maçında Beşiktaş, karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.

Borussia Dortmund'un gollerini 20'nci dakikada Bellingham ve 45+3'üncü dakikada Haaland atarken Beşiktaş'ın mücadeledeki tek golü 90+4'üncü dakikada Montero'dan geldi.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemedi.

Beşiktaş, Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşmada bu sezon ilk kez gol yedi. Şu ana kadar Süper Lig'de dört karşılaşma oynayan siyah beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın C Grubu'ndaki rakipleri, Almanya'da Borussia Dortmund, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Sporting Lisbon.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
PARTNER"Biz demeden yaz bitmez""Biz demeden yaz bitmez"
Formula 1 tarihinde bir ilkFormula 1 tarihinde bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Arda'nın forması Fenerium'da satılacak

Menajerine iletti! Tolgay geri dönüyor

Menajerine iletti! Tolgay geri dönüyor

Ezeli rakipten yılın bombası

Ezeli rakipten yılın bombası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.