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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile sözleşme imzaladı

21.10.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen genç futbolcu Semih Kılıçsoy ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde 5 yıldır bulunan ve son olarak 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 2005 doğumlu forvet oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Semih Kılıçsoy'un sözleşmeyi BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde; futbol altyapı ve tüm branşlar spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi'nin yer aldığı törende imzaladığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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