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Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da rakiplerini zorluyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.10.2018 14:38 | Son Güncelleme

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında oynadığı 16 deplasman karşılaşmasında 7 galibiyet aldı.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da rakiplerini zorluyor

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu.

GOL BULMAKTA DA ZORLANMIYOR

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında gol atmakta da zorlanmıyor. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında şu ana dek 33 karşılaşmaya çıktı. Bunların sadece 2'sinde gol atamayan Beşiktaş, diğer 31 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Bayern Münih maçlarında gol atamadı. 2016-2017 sezonunda grup mücadelesinde deplasmanda Dinamo Kiev'e 6-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise son 16 turunda Bayern Münih'e dış sahada 5-0 mağlup oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesine Sarpsborg'u 3-1 yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmayı gol atarak tamamladı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE GOL ORTALAMASI 1,7

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde 33 Avrupa mücadelesinde toplam 58 gol attı. Siyah-beyazlılar böylece 1,75 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu dönemde Avrupa kupalarındaki maçlarda kalesinde ise 44 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETİ DE GÜNEŞ İLE ALDI

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 34. MAÇA ÇIKACAK

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını 4 Ekim Perşembe günü yapacak. Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

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