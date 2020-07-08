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Beşiktaş Sergen Yalçın'a eni sözleşme önerecek!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.07.2020 11:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlı yönetim, genç teknik adam yeni mukavele önerecek. Önerilecek kontratın süresi belli oldu.

Beşiktaş Sergen Yalçın'a eni sözleşme önerecek!

Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'ın sözleşmesiyle ilgili harekete geçti. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ne zaman sona erecek? Yeni kontrat mı teklif edilecek? Kontrat kaç yıllık olacak? İşte detaylar...

Sergen Yalçın ile sözleşme yenilemek istiyorlar
Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında 1,5 yıllık mukavele imzaladıkları genç teknik adamla sözleşme yenilemek için düğmeye bastı.

AHMER NUR ÇEBİ MESAJ VERMİŞTİ

Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı bildiride, “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum. Kimse Sergen hocayla aramızda sorun var gibi göstermeye çalışmasın” ifadelerini kullanmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fanatik'in haberine göre; yönetim, kulübün efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın’a sezon sonunda 3 yıllık yeni kontrat önerecek.

Ek olarak yönetimin, Sergen Yalçın’a, altyapı ve transfer konularında tanıdığı ayrıcalıkları daha da genişletmeyi planladığı belirtildi.


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