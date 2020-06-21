Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanda daha etkili

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın döneminde daha etkili bir dış saha performansı sergiledi.

Sezona Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde başlayan siyah-beyazlı ekip, 19. haftaya kadar deplasmanda kötü bir performans gösterdi. Avcı'nın çalıştırıcılığında 18. haftaya kadar dışarıda 3 kez kazanabilen Beşiktaş, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan toplayabildi.

Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından Göztepe deplasmanına giden siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı da 2-1 yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş, Yalçın öncesindeki 19 haftada çıktığı 9 dış saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 10 puan elde edebildi.

SERGEN YALÇIN HER YÖNDEN TOPARLADI

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin dış saha performansını her yönden daha iyi hale getirdi. Yalçın yönetiminde 5 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, Sergen Yalçın öncesindeki 9 dışı saha performansını yakalamayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 5 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puana ulaştı. Süper Lig'in 19. haftasına kadar deplasmanda yüzde 33,3'lük galibiyet oranında kalan Beşiktaş, Yalçın ile bunu yüzde 60'a kadar çıkardı.