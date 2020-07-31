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Beşiktaş Serkan Kırıntılı'ın peşinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.07.2020 21:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta tecrübeli Türk kaleci adayları arasında Konyaspor forması giyen Serkan Kırıntılı bir adım önde yer alıyor.

Beşiktaş Serkan Kırıntılı'ın peşinde

Yeni sezon öncesi kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda, Konyaspor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı listenin ilk sırasında...

Bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giyen deneyimli eldiven, kalesinde 30 gol gördü.

Serkan Kırıntılı, ayrıca sezon boyunca 1 sarı kart 2 kırmızı kart gördü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, bu transferin gerçekleşmesi durumunda yine de Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci olarak düşündüğü öğrenildi. (TRT Spor)

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