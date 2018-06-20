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Beşiktaş Serkan Reçber'in Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Serkan Reçber dönemi! Beşiktaş, Serkan Reçber'in Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş Serkan Reçber'in Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Serkan Reçber, kulübümüzün futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Serkan Reçber'e görevinde başarılar dileriz." denildi.

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Beşiktaş Serkan Reçber

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