Beşiktaş Serkan Reçber'in Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü'ne getirildiğini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Serkan Reçber, kulübümüzün futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Serkan Reçber'e görevinde başarılar dileriz." denildi.
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