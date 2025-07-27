Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır