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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk ile oynadığı ve 4-2 mağlup ayrıldığı ilk maçın ardından çalışmalarına devam etti. Siyah Beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde günü antrenmanla geçirdi.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı hazırlıklarına devam etti
Tammy Abraham

Tammy Abraham

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Shakhtar Donetsk beşiktaş Tammy Abraham
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