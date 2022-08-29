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BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

29.08.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Arena'da Sivasspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar galibiyet için sahaya çıkacak. Yiğidolar ise galibiyet hasretini bitirmek için sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sivasspor maçının saati ve kanalı...

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Sivasspor Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Arena'da kozlarını paylaşacak. Siyah Beyazlıların yeni transferi Dele Alli 'nin görücüye çıkacağı karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Peki Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Sivasspor maçının saati ve kanalı...

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sivasspor maçı 29 Ağustos 2022 (bugün) tarihinde saat 21.45'te başlayacak.

Hakem Volkan Bayarslan yöneteceği mücadele Vodafone Park'ta oynanacak.

Beşiktaş Sivasspor Süper Lig maçları beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Alli, Muleka, Nkoudou, Weghorst

Sivasspor: Ali, Murat, Uğur, Appindangoye, Keita, Caner, N’Jie, Charisis, Hakan, Gradel, Yatabare

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