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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

26.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dele Alli de katıldı.

Aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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