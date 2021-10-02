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Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından

02.10.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: - "Her türlü tedbiri aldık ama maalesef kötü goller yedik"

İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta rakibin gollerine engel olamadıklarını söyledi.

Çalımbay, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, üç puan almayı hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiğini belirterek, "Her türlü tedbiri aldık ama maalesef kötü goller yedik. Maçtan önce bunu konuşmuştuk. Rakibin önündeki oyuncular forvet oyuncular, kanat oyuncuları değil. Buna rağmen iki kanat golü yedik." dedi.

Yedikleri gollere rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını kaydeden Çalımbay, "Sonuna kadar mücadele ettik. Kırılma anı Pedro Henrique'nin boş kaleye topu atamamasıydı. Her şeyi göze aldı. Zaten içeride ve dışarıda kazanmak istiyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan sonra telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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