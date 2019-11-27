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Jan Kozak: Buraya kazanmak için geldik

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.11.2019 20:35 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş'a konuk olacak Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'nın teknik direktörü Jan Kozak, karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Jan Kozak: Buraya kazanmak için geldik

Jan Kozak, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında, "Her puan çok önemli, buraya kazanmak için geldik. Buna göre oyunumuzu oynayacağız" dedi.

Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu ve kadrosunda iyi oyuncuların bulunduğunu kaydeden Kozak, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'deki başarılı performansı konusunda, "Bizim işimiz maçları takip etmek ve onları analiz etmek. Beşiktaş'ın 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldığından haberimiz var. Çok daha iyi organize oynamaya başladılar. Daha zor bir maça çıkacağız, bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Jurij Medvedev'in kadroda yer almadığını hatırlatan Kozak, bu oyuncunun yerine kimi oynatacağına son çalışmanın ardından karar vereceğini dile getirdi.

"İŞİMİZ DAHA ZOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın karşılaşmada genç ve yedek oyunculara şans vereceğinin hatırlatılması üzerine Kozak, şunları söyledi:

"Görev vereceği oyuncular başarıya daha aç, daha fazla şans bulmak için oynayacaktır. Bu bakımdan işimiz zor olacak. Ancak asıl konu bizim ne yapacağımız. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, biz oyunumuza bakacağız."

"UMARIM ÇOK TARAFTAR GELİR"

Siyah-beyazlı taraftarların coşkulu tezahüratlarının ve Vodafone Park'taki atmosferin takımı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya Kozak, "Her oyuncunun kendi performansına odaklanıp oynaması lazım. Devre arasında da kendileriyle konuşacağım. Umarım çok taraftar gelir, stat dolar. Güzel atmosfer olduğunda güzel oyun olur" yanıtını verdi.

ABENA: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Slovan Bratislava'nın savunma oyuncusu Myenty Abena ise her şeye hazırlıklı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Park'taki atmosfer konusunda bilgim vardı. Saha da çok güzel, stadın akustiği de güzel. Futbolda inancını kaybetmemek lazım. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız."

(AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
3' ten aşşağı atmayın 8eşşektaşa. vurduğunuz gol yediğiniz ofsayt olsun
@eates94 gereksiz adamsın
bjk bi şey yapmış sana belli kuyruk acın var
Beşiktaş taraftarı Avrupada sıfır çekip Galatasaraya laf söyledikleri için malesef sempati duymuyor değilim bu takıma şu an. Ama yinede umarım beşiktaş kazanır tabii.
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