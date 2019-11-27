Jan Kozak: Buraya kazanmak için geldik

Jan Kozak, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında, "Her puan çok önemli, buraya kazanmak için geldik. Buna göre oyunumuzu oynayacağız" dedi.

Beşiktaş'ın kaliteli bir takım olduğunu ve kadrosunda iyi oyuncuların bulunduğunu kaydeden Kozak, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'deki başarılı performansı konusunda, "Bizim işimiz maçları takip etmek ve onları analiz etmek. Beşiktaş'ın 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldığından haberimiz var. Çok daha iyi organize oynamaya başladılar. Daha zor bir maça çıkacağız, bunun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Jurij Medvedev'in kadroda yer almadığını hatırlatan Kozak, bu oyuncunun yerine kimi oynatacağına son çalışmanın ardından karar vereceğini dile getirdi.

"İŞİMİZ DAHA ZOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın karşılaşmada genç ve yedek oyunculara şans vereceğinin hatırlatılması üzerine Kozak, şunları söyledi:

"Görev vereceği oyuncular başarıya daha aç, daha fazla şans bulmak için oynayacaktır. Bu bakımdan işimiz zor olacak. Ancak asıl konu bizim ne yapacağımız. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, biz oyunumuza bakacağız."