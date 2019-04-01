Beşiktaş Sompo Japan 92 - 95 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe Sertaç Şanlı'nın basketleriyle giren Anadolu Efes, Doğuş Balbay ve Yiğitcan Saybir'in isabetli dış atışlarıyla 14. dakikayı 42-25 üstün bitirdi. Beşiktaş Sompo Japan, boyalı alanı iyi savunan lacivert-beyazlılar karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye çalışsa da farkı kapatamadı. Çeyreğin son anları karşılıklı top kayıplarıyla geçilirken Anadolu Efes, Kenan Sipahi'nin kendi yarı sahasından attığı üç sayılık baskete rağmen soyunma odasına 14 sayı (38-52) farkla önde girdi.

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Anadolu Efes, arka arkaya bulduğu basketlerle 3. dakikayı 12-4 önde geçti. Dış atışlarda ve pota altında etkili olan konuk ekip, oyun ritmini bulmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 7. dakikada farkı 20 sayıya kadar yükseltti: 6-26. Çeyreğin son anlarında siyah-beyazlıların Kenan Sipahi ve Gibson'la bulduğu sayılara uzun oyuncularıyla karşılık veren Anadolu Efes, birinci periyodu 32-19 üstün tamamladı.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Pota altından Buva ve Erkan Veyseloğlu'yla sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, 24. dakikada farkı 10 sayıya indirdi: 46-56. Larkin'in peş peşe kaydettiği üç sayılık basketlerle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, dış atışlardaki temposunu sürdürdü ve final periyoduna 76-60 üstün gitti.

Taraftarının da desteğini arkasına alarak son periyoda başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Pressey ve Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla 10-0'lık seri yakaladı ve 33. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 70-76. Siyah-beyazlı takım, farkın azalmasıyla savunma temposunu artırdı. Özellikle Enes Berkay Taşkıran'la dış atışlardan arka arkaya skor üreten siyah-beyazlılar, 35. dakikada farkı biraz daha kapattı: 76-80.

Mücadelenin son bölümleri oldukça çekişmeli geçti. Hücumda toparlanan Anadolu Efes, Larkin ve Micic'in serbest atış isabetleriyle son 2 dakika 18 saniyeye 87-81 üstün girdi. Ev sahibi ekip, Gibson'ın sayısıyla farkı 3 sayıya (84-87) indirdi. Pleiss ve Larkin'le basketler bulan lacivert-beyazlılara Samet Geyik'in üç sayılık basketiyle yanıt veren Beşiktaş Sompo Japan, bitime 6 saniye kala farkı 1 sayıya düşürdü: 92-93. Faul hakkını dolduran rakibi karşısında serbest atış çizgisinde hata yapmayan Anadolu Efes, 4 saniye kala skoru 95-92'ye getirdi. Konuk ekip, son hücumdan skor üretemeyen siyah-beyazlı takımı 95-92 mağlup etti.