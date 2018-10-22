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Beşiktaş Sompo Japan'da ödeme krizi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.10.2018 07:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon zaman zaman ödemeler konusunda büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, yeni sezona da aynı sıkıntılarla girdi. Oyuncuların uzun süredir biriken alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği bildirildi.

Beşiktaş Sompo Japan'da ödeme krizi

Beşiktaş’ta yabancı oyunculara ödeme yapıldığı, yerli oyuncuların ise alacaklarını alamadığı ve bu nedenle sıkıntılı bir sürece girildiği öğrenildi. Ödemeler konusunda Beşiktaş yönetiminin somut bir adımın atmaması halinde Strasbourg maçından sonra oyuncuların serbest kalabileciği belirtildi.

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin oyunculara 2 senedir söz verdiği primleri de ödemek için herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi.

İDMANLARA ÇIKMAYA DEVAM EDİYORLAR

Alacakları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren oyuncuların, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen idmanlara çıkmayı sürdürdüğü öğrenildi. Ancak yönetimin yaşanan bu süreçte oyunculara herhangi bir açıklama yapmaması ve ödemelerle ilgili adım atmaması ise takımı olumsuz şekilde etkiliyor.

YÖNETİMİN TAVRI MERAK EDİLİYOR

Beşiktaş’ta oyuncuların bu hafta yapılacak idmanları aksatmaması bekleniyor. Ancak hafta içinde ödemeler konusunda herhangi bir gelişme yaşanmazsa büyük bir krizin siyah-beyazlı kulübü beklediği bir gerçek. Beşiktaş yönetiminin bu süreci atlatmak için nasıl bir adım atacağı ise merak konusu. (AKŞAM)

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Spor Toto Süper Lig Türkiye Basketbol Ligi Beşiktaş Sompo Japan

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