Beşiktaş Sompo Japan'de Joe Alexander kadro dışı

Son dönemde oyuncuların paralarını alamamaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş Sompo Japan'de bu kez de takımın önemli isimlerinden Joe Alexander, kadro dışı kaldı. Alexander, 7 Kasım Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bologna maçı sonrası koridorda koç Dusko Ivanovic'in arkasından gidip koridorda tecrübeli çalıştırının kolundan çekip saldırmaya çalıştı. Joe Alexander, bu olay sonrası yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldı. Karar teknik ekibe ve oyuncuya bildirildi. (FANATİK)
Ünal Karaman: Hazmedebileceğimiz bir sonuç değil, çok üzgünüm
Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap
Galatasaray'ın Kayserispor maçında 7 eksik
Fikret Orman: Loris Karius'un bonservisini alacağız
Hasan Şaş'tan imalı paylaşım: Şerefinizi kaybedersiniz
Jerome Boateng'den Mesut Özil'e destek
Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı
Jorge Sampaoli'nin basın sözcüsü Zequi Sche: Fenerbahçe'nin görüşmeyi yalanlaması üzücü
Fenerbahçe sözleri: Sarı lacivertli sevda için uzun veya kısa en güzel Fenerbahçe sözleri
Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı
Hami Mandıralı: Burak Yılmaz da son yaptığı hareketlerden memnun değildir
Milan'a transfer yasağı gelebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum